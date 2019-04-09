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Порошенко рассказал о ракетном щите Украины

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Петр Порошенко

За последние пять лет Украина нарастила ракетный щит для сдерживания любого противника. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV рассказал президент Петр Порошенко. Запись эфира доступна на YouTube.

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на тысячу километров. И это все создано украинскими специалистами», — рассказал глава государства. По его словам, украинские военные сейчас обучаются использовать этот тип вооружения.

Кроме того, Порошенко рассказал о наличии у украинской армии противокорабельных ракет, попадания которых «не выдержит корабль малого и среднего класса». По утверждению президента, Украина имеет возможность «уничтожить любой корабль в радиусе 300 километров, который осмелится атаковать нас».

В конце декабря 2018 года Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне заявил, что в 2019 году украинские военные планируют завершить разработку крылатых ракет «Нептун», предназначенных для поражения морских целей. В течение 2019 года планируется провести их финальные испытания.

Также, пообещал Порошенко, Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. По мнению президента, ввод в строй этих ракет серьезно укрепит обороноспособность страны. Тогда Порошенко заявлял, что Украина освоила полный цикл производства ракет, начиная от комплектующих и заканчивая сборкой.

Позже в результате антикоррупционного расследования выяснилось, что детали этих ракет ввозились из России контрабандой.

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