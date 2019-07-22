В правительстве Украины прошли масштабные обыски

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о факте коррупции на сумму более шести миллионов долларов. Средства были украдены при заключении сделки между крупной иностранной компанией и одним из предприятий «Укроборонпрома», сообщает «Интерфакс-Украина».

Уточняется, что контракт был связан с поставкой Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения. По факту завладения денежными средствами проводятся следственные действия совместно с Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры.

Правоохранительные органы проводят следственные действия в служебных помещениях кабмина, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятии «Спецтехноэкспорт». Их цель заключается в изъятии оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

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В конце февраля проект Bihus.info опубликовал расследование о контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий Украины. Согласно обнародованной журналистами информации, в схеме «Укроборонпрома» участвовал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и его сын Игорь, которых считают приближенными к экс-президенту Петру Порошенко.

13 апреля Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в «Укроборонпроме». Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

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