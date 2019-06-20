Разоблачавший коррупцию на Украине журналист умер после избиения

В ночь на 20 июня умер журналист Вадим Комаров, которого 4 мая избили в центре украинского города Черкассы. Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета печальный список пополняется новой фамилией. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», — рассказал он. По словам Томиленко, профессиональная деятельность Комарова рассматривается как единственная версия покушения среди местных журналистов.

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Глава союза подчеркнул, что он был неудобным для многих политиков региона. «Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы», — добавил Томиленко.

Он подчеркнул, что системная безнаказанность в отношении нападающих на журналистов на Украине провоцирует новые атаки. «Продолжаем требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов», — заключил Томиленко.

По данным УНИАН, на Комарова напал неизвестный 4 мая в центре Черкасс и избил журналиста. Полиция открыла уголовное дело о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, позднее переквалифицировав на покушение на умышленное убийство.

Депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщал, что одна из самых громких публикаций Комарова — об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии № 62. Журналист также писал про хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупцию в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016-го в центре Киева. Самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте было установлено под днищем машины.