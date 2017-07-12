Порошенко предложил пригласить иностранца для расследования убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко предложил пригласить иностранного следователя для поиска убийц журналиста Павла Шеремета. Об этом исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон сообщил на брифинге в Киеве, запись доступна на YouTube.

«У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Он предложил нам пригласить международно признанного следователя в национальную команду (...). Создать такой механизм было бы очень хорошо», — сказал Саймон.

Он добавил, что украинские силовики не предоставили доказательств «российского следа» в убийстве Шеремета. Комитет призвал следствие сосредоточиться на журналистской деятельности погибшего на Украине. Саймон подчеркнул, что международная организация не удовлетворена темпами расследования.

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26 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из участников расследования убийства Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает перепроверять все материалы дела. В свою очередь, генеральный прокурор страны Юрий Луценко объяснил, что эксперты не изъяли запись одной из камер наружного наблюдения.

11 мая журналисты Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и портала Slidstvo.Info заявили, что сотрудники СБУ вели слежку за Шереметом. Репортеры изучили сделанные накануне убийства и не публиковавшиеся ранее записи камер наблюдения возле дома погибшего. Они заметили на них автомобиль, в котором несколько часов находились двое пассажиров. Авторы расследования выяснили, что машина была куплена в интересах некоего Игоря Устименко, по состоянию на 2014 год — сотрудника СБУ.

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом взорвался 20 июля 2016-го в центре Киева. Сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.