Президент Украины раскритиковал ход расследования убийства Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство тем, что убийца журналиста Павла Шеремета до сих пор не найден. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, передает «112 Украина».

«К сожалению, я ждал лучшего результата и недоволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности», — сказал украинский лидер. «Для меня, как и для большинства из вас, была шоком [эта] террористическая атака, циничное убийство», — добавил он.

Порошенко также сообщил, что 15 мая на допрос по этому делу будет вызван бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко. Президент рассказал, что мужчина «уволился из СБУ в апреле 2014 года вместе с двумя тысячами других сотрудников».

11 мая журналисты Организации по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) и портала Slidstvo.Info заявили, что сотрудники СБУ вели слежку за Шереметом.

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Репортеры изучили сделанные накануне убийства и не публиковавшиеся ранее записи камер наблюдения возле дома погибшего. Они заметили на них автомобиль, в котором несколько часов находились двое пассажиров. Авторы расследования выяснили, что машина была куплена в интересах некоего Игоря Устименко, по состоянию на 2014 год — сотрудника СБУ.

8 февраля заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что в качестве приоритетной версии убийства Павла Шеремета рассматривается его профессиональная деятельность

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.