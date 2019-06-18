В Киеве назвали способ избавиться от коррупции

Чтобы полностью преодолеть коррупцию, необходимо перевести все государственные услуги в онлайн-режим и создать систему денежного вознаграждения для граждан. Об этом сообщила партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в своем Telegram-аккаунте.

«Переведем максимально возможное количество государственных услуг в онлайн. Невозможно подделать документы в электронной базе, невозможно провести транзакцию задним числом, если она в онлайне», — пояснили в партии.

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Кроме того, среди шагов по преодолению коррупции значатся создание национальной системы электронного управления, радикальное очищение прокуратуры, независимость антикоррупционных органов и внедрение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

«Примем современное законодательство о временных следственных комиссиях Верховной Рады, что позволит привлекать к ответственности коррумпированных и некомпетентных чиновников», — добавили в «Слуге народа».

В марте перед президентскими выборами Владимир Зеленский пообещал украинцам в случае своей победы нормальную жизнь без коррупции и взяток. Кроме того, борьбу с коррупцией он называл одной из двух войн Украины.

Согласно последним данным, «Слуга народна» является лидером предвыборной парламентской гонки, ей готовы отдать свои голоса 47,5 процента опрошенных.

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