Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира». Об этом он написал в своем Facebook.

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Он заявил, что создаст все условия для самореализации граждан на территории страны. «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — пояснил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина каждый год дарит миру новые таланты.

До президентской гонки Зеленский пообещал согражданам, что в случае его победы, в стране начнется «новая нормальная жизнь» без коррупции и взяток.

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 20 мая. В этот день прошла торжественная церемония инаугурации, в ходе которой он заявил о намерении распустить Верховную Раду. Противники нового президента заявили о незаконности таких действий, однако 21 мая он все же подписал соответствующий указ.

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