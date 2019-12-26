На Украине перестанет существовать Генпрокуратура

Со 2 января 2020 года вместо Генеральной прокуратуры Украины, которая перестанет работать в последние дни 2019 года, начнет функционировать новый орган власти — Офис генерального прокурора. Об этом рассказал глава ведомства Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы начинаем свою работу со второго января, с этого момента уже не будет существовать Генеральная прокуратура как институт», — заявил он. По словам Рябошапки, из 2,5 тысяч сотрудников после прохождения аттестации и обновления структуры остается около 1,5 тысяч человек. «Тысяча сотрудников прокуратуры и прокуроров — это те должности, которые были сокращены», — рассказал глава Генпрокуратуры.

Он добавил, что с 20 января следующего года начнется дополнительный набор на вакантные должности, которых на сегодняшний день остается около 200. Рябошапка отметил, что процедура отбора кадров будет такой же, как и при переаттестации. При этом он подчеркнул, что обновление кадрового состава полностью завершится до сентября 2020 года.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента на офис президента. Новыми задачами реформированного органа, как отмечалось в указе главы государства, стало экспертно-аналитическое, правовое и информационное консультирование президента.

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