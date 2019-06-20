Зеленский разгонит свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента (АП) на «Офис президента». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Уточняется, что сотрудников структуры ждут масштабные сокращения. Указ президента об изменениях в структуре АП вступает в силу с момента подписания.

В указе говорится, что задачами офиса президента будет экспертно-аналитическое, правовое и информационное консультирование, которое будет помогать президенту в исполнении его обязанностей.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что Зеленский не отказался от идеи переезда структуры в новый офис. «Мы планируем создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа», — заявил Богдан. Он рассказал, что новый офис планируют сделать в формате «опенспейса» со стеклянными стенами. В качестве одного из вариантов судьбы нынешнего здания организации Богдан назвал превращение его в музей украинской государственности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!