В команде Зеленского рассказали о будущем администрации президента

Глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда структуры в новый офис. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы планируем создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа», — заявил Богдан.

Он рассказал, что новый офис планируют сделать в формате «опенспейса» со стеклянными стенами, куда сможет прийти любой гражданин Украины. В качестве одного из вариантов судьбы нынешнего здания организации Богдан назвал превращение его в музей украинской государственности.

Ранее в июне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева. По его мнению, здание Верховной Рады необходимо вынести за пределы украинской столицы и разместить парламент в новом помещении, чтобы «начать все с чистого листа».

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