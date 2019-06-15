Бывший СССР
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Мэр Риги назвал соотечественников дикарями
Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом
Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Maruv прервала интервью после вопроса о Крыме
Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Илон Маск высказался о мини-Рогозине на «Семерке» в космосе
Новости партнеров

Зеленский порезвился в фонтане

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе. Об этом сообщает портал «ДонПресс».

Отмечается, что украинский лидер выступал на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от «незаконных вооруженных формирований» (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса — прим. «Ленты.ру»). После выступления Зеленского окружила толпа. Президент вместе с охранниками пробежали через фонтан, делая вид, что сбегают от людей. Затем лидер Украины сел в автомобиль и уехал.

Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами. Бывший лидер ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял о намерении захватить Мариуполь и ряд других городов области, неподконтрольных ополченцам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский из-за давки убежал от мариупольцев через работающий фонтан
На Украине вспомнили о зачистке Мариуполя
Швед из «Азова» рассказал об участии Ляшко в штурме Мариуполя
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0213 июня

Земли раздора

В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
17:1615 июня

Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

14:3515 июня

КС Молдавии передумал распускать парламент

04:1115 июня

Молдавские оппозиционеры массово ринулись из страны

Бывший СССР00:0323 мая

Незабытое старое

Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
16:2414 июня

Парубий передал суду доказательства незаконности указа Зеленского

19:2915 июня

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

02:1915 июня

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший СССР00:02 5 июня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
04:4415 июня

В Киеве рассказали об отношении Путина к Зеленскому

00:5715 июня

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

13:4914 июня

Партия Порошенко стала одним из лидеров парламентской гонки на Украине

Россия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
«Целую неделю хоронили школьников»
 
В Подмосковье прошел первый пляжный фестиваль «Сенеж – берег солнца»
Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье
Чемодановку после конфликта с цыганами благоустроят
Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Иран заподозрили в попытке подстрелить американский дрон в Оманском заливе
Бывшая глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
Подросток погиб на глазах семьи при съемке видео с пистолетом
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Зеленский порезвился в фонтане
Молдавские оппозиционеры массово ринулись из страны
На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
На Украине предупредили об угрозе катастрофы из-за нехватки газа
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
В МАК сообщили об отключении автопилота сгоревшего SSJ-100 после ударов молнии
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
Ученый рассказал о роботах в Чернобыле
Млечный Путь пережил столкновение
Найдены искусственные острова древнее Стоунхенджа
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Тренер убитого в США российского сноубордиста высказался о его «нелепой» смерти
Бывший футболист сборной России захотел стать депутатом
ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева
Игрок «Челси» рассказал о жизни на 20 евро в неделю
Раскрыты детали нового контракта Емельяненко с Bellator
Украинская молодежка впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу
Все материалы
Культура
Лора Дерн«Женщины часто чувствуют себя на обочине»
Муза Дэвида Линча о возвращении главного женского сериала современности
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Thris Tian«Российская музыка — это всегда вызов»
Основатель культового Boiler Room о рейвах на складах и «золотой лихорадке» в электронике
Бари Алибасов потерялся во времени
Maruv прервала интервью после вопроса о Крыме
Сын Бари Алибасова раскрыл результаты обследования отца
Лолите и Цекало припомнили пророчество о Крыме
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
Журналист Голунов рассказал о страхе мести силовиков
В сети ужаснулись фотографии с обнимающим флаг Трампом
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Все материалы
Ценности
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Тучные женщины арендовали автобус и прокатились в нижнем белье по центру города
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной
Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра
Медведь схватил заснувшего в машине американца
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Названы самые популярные города России для временного проживания
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Все материалы