Швед из «Азова» рассказал об участии Ляшко в штурме Мариуполя

Воевавший в подразделении «Азов» гражданин Швеции Микаэль Скилт рассказал, что депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко участвовал в штурме Мариуполя в июне 2014 года и чуть не сорвал боевую операцию. Об этом наемник заявил в интервью изданию «Народная правда».

Швед вспомнил один из моментов штурма города, когда бойцы добровольческого формирования скрытно приготовились атаковать блокпост ополченцев. «До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: "Сдавайтесь!" (...) Потом мне сказали, что это орал Ляшко», — сообщил Скилт.

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В сентябре 2015 года сообщалось, что Следственный комитет России заподозрил высокопоставленных украинских военных, а также Ляшко в применении запрещенных методов ведения войны. В частности, парламентарию, который в 2014-м числился заместителем батальона «Азов», были вменены в вину похищение и пытки жителя города Мариуполя Дмитрия Чайковского в сентябре того же года. Как утверждает следствие, Ляшко пытался добиться от мужчины сведений о возможном наличии у того похищенного оружия.

Добровольческое подразделение «Азов» было сформировано в мае 2014-го, в сентябре того же года развернуто в полк, а затем в ноябре включено в состав Национальной гвардии Украины. Известно наличием в своих рядах неонацистов.