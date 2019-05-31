Зеленский зачистил СНБО от людей Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Из состава СНБО выведены ранее подавший в отставку Александр Турчинов, бывший глава администрации президента Украины (АП) Игорь Райнин, экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко и глава Мининформполитики Юрий Стець.

Их места заняли новый глава СНБО Александр Данилюк, глава АП Андрей Богдан, два его заместителя Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка и новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении главы министерства иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака. В представлениях отмечается, что Зеленский действует на основании конституции. «Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов», — заявили в пресс-службе главы государства.

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