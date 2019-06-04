Зеленский собрался запустить детей в администрацию президента

Президент Украины Владимир Зеленский хочет водить экскурсии в свою администрацию (АП). Об этом сообщает «Украинская правда».

«У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше», — заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Трофимов.

По словам Трофимова, команда Зеленского планирует сделать это, чтобы «впустить жизнь» в здание. Также он поделился мнением, что помещение АП «очень давит, вытягивает силы». Трофимов считает, что оно создает ощущение изоляции, из-за которого сотрудники «отрываются от реальности».

Ранее Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Еще раньше он опубликовал пост ко Дню города в украинской столице, в котором написал, что для него Киев — это «запах цветущих лип и шаурмы возле метро».

В ходе своей инауграционной речи Зеленский призвал украинских чиновников и депутатов на том месте, где обычно вешают изображение главы государства, «разместить фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза».

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