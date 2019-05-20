Зеленский попросил чиновников обойтись без его портретов

Новый президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте 20 мая сразу после своей инаугурации, призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет. Трансляцию инаугурации и речи президента вел телеканал «112 Украина».

Зеленский пообещал построить страну «других возможностей» после того, как к власти придут «люди, которые будут служить народу», и добавил, что его портрет не должен висеть в кабинетах. Свою просьбу он объяснил тем, что «президент — это не икона, не идол».

На том месте, где обычно вешают изображение главы государства, Зеленский предложил чиновникам и депутатам «разместить фотографии своих детей и перед каждым решением смотреть им в глаза».

Говоря о детях, Зеленский также рассказал историю о своем сыне, который после выборов подошел к отцу и сказал, что он теперь тоже президент. «Тогда это выглядело как детская шутка. Теперь это выглядит как истина», — сказал новый глава государства, заявив, что теперь каждый гражданин Украины является президентом.

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Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. На церемонию приехали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

В ходе своей инаугурационной речи новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований — отставка правительства, отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона о незаконном обогащении.

Церемония завершилась словами спикера парламента Андрея Парубия, который назвал торжественное мероприятие «веселым».

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