На Украине рассказали о переходном правосудии для Донбасса

Переходное правосудие в рамках реинтеграции Донбасса будет заключаться в расследовании тяжких преступлений и обеспечении защиты прав человека. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

На заседании ведомственной рабочей группы по реинтеграции «оккупированных» территорий (Киев считает, что Донбасс контролирует Москва, и не признает вхождение Крыма в состав России — прим. «Ленты.ру») рассматривался пакет законопроектов в рамках переходного правосудия.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

В Генпрокуратуре предложили проект основ политики в сфере защиты прав человека и законопроект о защите пленных. В ведомстве отметили, что правосудие переходного периода будет направлено также на привлечение виновных к ответственности за совершение тяжких международных преступлений.

«Фактически, это "дорожная карта", которая применяется для выхода из вооруженного конфликта, преодоления его последствий, достижения мира, расследования тяжких преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта, и обеспечения защиты прав человека», — заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Она должна включать в себя механизмы возмещения ущерба мирным жителям, привлечения к ответственности преступников и «реализации права на получение правды о ходе событий конфликта», подчеркнул Зеленский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



