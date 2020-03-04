Будущий министр правительства Украины оказался внуком Героя Советского Союза

Бывший госсекретарь Министерства молодежи и спорта Украины Олег Немчинов, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность министра правительства, оказался внуком Героя Советского Союза. Об этом в среду, 4 марта, сообщает «Страна.ua».

Немчинов родился в 1977 году во Львове. Его дед Иван Немчинов во время Великой Отечественной войны получил звезду Героя за взятие и оборону Букринского плацдарма под Киевом. Он подорвал гранатой немецкий танк.

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В то же время Олег Немчинов служил в украинской армии, в 2016-2017 годах был начальником Военно-гражданской администрации трех сел в Донецкой области. В 2014 году во время войны в Донбассе политик написал в социальных сетях, что ему «в страшном сне не могло присниться», что он будет рассматривать памятку по борьбе с танками «Тигр» от 1943 года не из любопытства, а, как и его дед в свое время, «с практической стороны». «Только теперь это не немецкий Pz VI "Тигр", а российский ГАЗ-2330 "Тигр"!» — отмечал политик.

С 1999 года Олег Немчинов был депутатом Львовского горсовета от правоцентристской «Украинской народной партии», также занимался преподаванием. Затем работал помощником депутатов, возглавлял управление промышленности Львовской областной администрации. На этой должности Немчинов познакомился с будущим премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Новое правительство должна утвердить Верховная Рада 4 марта. Накануне стало известно, что фракция правящей партии «Слуга народа» согласовала кандидатуру Шмыгаля на пост премьера. Парламент получил заявление об отставке от действующего главы кабмина Алексея Гончарука.

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