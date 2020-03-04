Раскрыт возможный состав нового правительства Украины

Верховная Рада в среду, 4 марта на внеочередном заседании, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, рассмотрит вопрос о смене премьер-министра и ряда членов правительства. Об этом сообщает портал LB.ua.

Новым премьером, как ожидается, станет Денис Шмыгаль — нынешний вице-премьер и министр громад (общин) и территорий Украины. В руководстве партии «Слуга народа» раскрыли возможный состав обновленного правительства.

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Кадровые изменения затронут большинство министерств. Ожидается, что Арсен Аваков останется министром внутренних дел. Сохранят свои должности министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Действующий министр экономики Тимофей Милованов возглавит министерство сельского хозяйства, на предыдущем посту его заменит Роман Жуковский, который в годы президентства Виктора Ющенко работал в секретариате главы государства.

Поменяется также министр иностранных дел: место Вадима Пристайко может занять Дмитрий Кулеба, нынешний вице-премьер-министр по евроинтеграции. Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой может возглавить Игорь Уманский, который в 2009-2010 годах уже исполнял обязанности министра. Дмитрия Дубилета на должности министра кабинета министров сменит Олег Немчинов — экс-государственный секретарь министерства молодежи и спорта.

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Министром обороны вместо Андрея Загороднюка может быть назначен генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран, который в начале конфликта в Донбассе возглавлял украинскую делегацию в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). В министерстве развития громад (общин) и территорий нынешнего главу Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов, являющийся председателем Киевской областной государственной администрации, или Ольга Бугай — глава одного из подразделений офиса президента.

Кадровые изменения затронут также министерство по реинтеграции Донбасса, министерство спорта, министерство здравоохранения, министерство социальной политики, а также министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Также в кабинете министров появится должность вице-премьера по оборонной промышленности.

Ранее стало известно, что в партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление действующего премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.

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