Зеленский представил кандидатуру нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность нового премьер-министра. Трансляция заседания доступна на сайте 112.ua.

Ранее парламент Украины отправил в отставку прежнее правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Зеленский раскритиковал кабмин за невыполнение социальных обязательств, в том числе по индексации пенсий и выплате долгов по зарплате, а также потребовал от правоохранительных органов результатов громких расследований.

Шмыгаль занимал в правительстве Гончарука пост вице-премьера, министра развития общин и территорий. Ранее он был председателем Ивано-Франковской областной администрации, директором Бурштынской ТЭС. О том, что именно Шмыгаль будет предложен на пост премьер-министра, сообщалось 3 марта. По данным украинских СМИ, его могут назначить с «испытательным сроком».

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