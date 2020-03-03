В «Слуге народа» назвали главного кандидата на замену украинскому премьеру

Главным кандидатом на пост премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука является нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на влиятельные источники внутри партии.

По словам одного из собеседников, назначение Шмыгаля возможно с «испытательным сроком». При этом кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского на замену премьеру больше не рассматривают.

Кроме того, источники утверждают, что в новом кабмине могут остаться несколько действующих министров. Среди них называют главу МВД Арсена Авакова, министра образования Анну Новосад и главу Минэкономики Тимофея Милованова.

Ранее сообщалось, что украинский пранкер, известный как Джокер, переписывался с Гончаруком от имени депутата от «Слуги народа». В переписке премьер сказал, что «очень навряд ли» останется на своей должности, но не исключил, что все еще может измениться.

В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. На мужской голос, похожий на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

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