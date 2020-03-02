Бывший СССР
 
Последние новости
Сирийцы спустя пять дней вернули стратегически важный город в Идлибе
Россиянок предложили перестать наказывать за проституцию
Дибров заявил о знании имени убийцы Владислава Листьева
Российские дети массово отравились на празднике Масленицы
Илон Маск предсказал доминирование Китая над США
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
В России зафиксировали бум афер с недвижимостью
Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется
Впервые найден внеземной белок
Новости партнеров

Гончарук рассказал Джокеру о перспективах своей отставки

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал украинскому пранкеру, скрывающемуся под ником Джокер, о перспективах своей отставки. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пранкер общался от имени депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса. В этой переписке Гончарук выразил сомнение, что будет дальше работать в правительстве.

«Очень навряд ли, но все может быть», — написал Гончарук в ответ на вопрос о том, сохранит ли он пост премьера.

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве сообщило о готовящейся смене премьер-министра Украины. По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на YouTube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Очень навряд ли. Но все может быть". Гончарук рассказал Джокеру, останется ли работать в Кабмине
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки
Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Прекратил шатания

Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
11:06Сегодня

Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией

09:02Сегодня

Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

01:52Сегодня

Премьер Украины и глава офиса Зеленского тайно обсудили Коломойского

Бывший СССР00:0429 февраля

Приграничное расстройство

Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
23:50 1 марта

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

22:27 1 марта

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

16:02 1 марта

Водитель из России протаранил границу Эстонии

Бывший СССР00:0225 февраля

Цена безволия

Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
14:58 1 марта

Россия и Украина обсудили обмен «всех на всех»

10:31 1 марта

Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

06:35 1 марта

Украинцам ужесточили выезд из страны в Россию

Россия
Россиянок предложили перестать наказывать за проституцию
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
Заболевший недавно вернулся из Италии. До этого смертельный вирус нашли у четырех россиян
Водитель автобуса вытолкал 94-летнего ветерана и порвал его удостоверение
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Эти законы изменят жизнь миллионов людей: чем Госдума займется в марте
Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком
«Заразиться может каждый, но зачем их везти к нам?»
Как россияне реагируют на появление рядом с ними карантинных зон для больных коронавирусом
Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия
Все материалы
Мир
Сирийцы спустя пять дней вернули стратегически важный город в Идлибе
Биньямин Нетаньяху«Что-то пойдет не так»
Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
Запущенные в сторону Японии северокорейские снаряды не долетели до ее берегов
«Мама сказала, что я девочка»
Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
Появились подробности пуска «неопознанных снарядов» КНДР
Сирийская армия атаковала турецкие войска в провинции Идлиб
Анкара призывает на помощь НАТО. Российские фрегаты взяли курс к берегам Сирии
Уволенный сотрудник торгового центра взял в заложники несколько десятков человек
Все материалы
Бывший СССР
На Украине оценили шансы России «взять» Одессу
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
На Украине лук, сало и чеснок назвали лучшими лекарствами от коронавируса
Украина поддержала Турцию и осудила Россию
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
Все материалы
Экономика
«Газпром» задумал новый мегапроект
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
В российском регионе собрались ввести налог на собак
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по кредиту
Вошли во вкус
Столичные власти распространяют механизм офсетного контракта на пищепром
Федор Бондарчук стал лицом бренда Газпромбанка
Все материалы
Силовые структуры
МЧС сообщило о взрыве в Петербурге
Адвокат Голунова объяснил следы наркотиков в волосах журналиста
Владислав Листьев«Влад начал думать, что он неприкасаем»
25 лет назад погиб Владислав Листьев. Кто заказал самое громкое убийство 90-х?
Генерал-майор МВД сел за финансовые нарушения на 300 миллионов рублей
Отвечавшая за пенсии в МВД полковник попалась на многомиллионной взятке
«Отец мог замять первое убийство»
Как сын российского силовика годами безнаказанно издевался над детьми и стал убийцей
Все материалы
Наука и техника
Названа защита российских самолетов в Сирии
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Умер создатель Су-34
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Найден новый способ навсегда побороть диабет
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик США
Все материалы
Спорт
Голевая комбинация английских футболистов напомнила фанатам порно
Место крушения«Словно взорвалась бомба»
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет
Российская лыжница рассказала о наплевательском отношении к норвежской сборной
«Смотреть матчи АПЛ в записи можно в подарок»
Смотреть АПЛ в записи можно по подписке в подарок — все игры сезона-2019/2020 в повторе
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Сотникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
«Ириски» для «дьяволов»
Прогнозы, ставки и аналитика грядущих матчей АПЛ — в новой программе «Клопп и Пеп»
Все материалы
Культура
Ставшую порноактрисой дочь Спилберга задержала полиция
Зла немерено
Репрессии, жертвы насилия, «Дау»: кто и почему победил на Берлинском фестивале
Умерла мать иллюзиониста Амаяка Акопяна
«У них шла кровь из носа, а глаза были полуоткрытыми»
Как врачи столкнулись со смертельным вирусом
Умерла певица Мария Антонова
Пьяная правда
Изнасилование в КГБ и массаж с хэппи-эндом: что смотрят на Берлинском фестивале
Фестиваль Alfa Future People: Snow Edition на «Розе Хутор» завершился
Все материалы
Интернет и СМИ
День рождения российской блогерши закончился для гостей в реанимации
Муж российской блогерши-миллионника попал в реанимацию после банной вечеринки
Удушающий прием
Как лучшие фотографы мира превращают человеческую боль в искусство
Названы самые неуместные виды фотографий для сайтов знакомств
Цифровой апокалипсис
 
Участница телешоу отгадала фразу с двух букв и удивила зрителей
«Ничего личного»
Разрушение планеты, смертельные катастрофы и изнанка войны на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Юрий Андропов на трибуне мавзолея В.И. Ленина, 1983 годСамый закрытый генсек СССР
Дешевая водка на прилавках и самовар в спальне: как жил Юрий Андропов
Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Другая жизнь
Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
Все материалы
У новой Hyundai Sonata появится удлиненная версия
Mercedes E 60 AMG: самый редкий E-Class
История последнего «сто двадцать четвертого» суперседана
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
BMW X5 M: спасайся, кто может!
Видео: новый BMW X5 M — карбон, 625 сил и цена в 9 млн рублей! Изучаем первый автомобиль в России
Прекращено производство одной из самых известных моделей Chevrolet
Безумные трюки грузовиков Volvo
Башня из фур, шпагат ван Дамма, хомяк за рулем тягача и экстремальные тест-драйвы
Владелец эвакуированного в Москве «Бэтмобиля» продаст его в США
Все материалы
Дом
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Россияне стали чаще снимать жилье
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Найдена самая дорогая недвижимость Европы
Партнерский материал
«Пастернак вел себя неадекватно»
Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
Названы регионы России с самой доступной элитной недвижимостью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы