Гончарук рассказал Джокеру о перспективах своей отставки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал украинскому пранкеру, скрывающемуся под ником Джокер, о перспективах своей отставки. Об этом сообщает «Страна.ua».

Пранкер общался от имени депутата от партии «Слуга народа» Гео Лероса. В этой переписке Гончарук выразил сомнение, что будет дальше работать в правительстве.

«Очень навряд ли, но все может быть», — написал Гончарук в ответ на вопрос о том, сохранит ли он пост премьера.

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве сообщило о готовящейся смене премьер-министра Украины. По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на YouTube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.

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