Премьер Украины прокомментировал информацию о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал информацию о своей возможной отставке изданию «112 Украина».

По словам Гончарука, заявления о своей отставке он не писал. С украинским президентом Владимиром Зеленским эта тема также не обсуждалась, добавил он, отметив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время источники «Коммерсанта» подтвердили, что украинского премьера готовят к отставке. По словам собеседников издания в правительстве, причиной этого стал низкий уровень доверия украинцев к кабинету министров.

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Первым о готовящейся смене премьер-министра Украины сообщило накануне издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, на этот пост Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко.

Тигипко занимал должность вице-премьера во времена президентства Виктора Януковича. В период с 2010 по 2012 год он был министром социальной политики Украины. Бизнесмен попадает под закон о люстрации, принятый в сентябре 2014 года Верховной Радой, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

В январе Гончарук попал в центр скандала после того, как на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием премьера и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.

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