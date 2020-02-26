Зеленский подтвердил планы назначить политика времен Януковича в правительство

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что действительно встречался с бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко, которого в СМИ назвали кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщается в Twitter украинской службы «Радио Свобода».

Журналистка спросила у президента, правда ли, что у него есть план назначить Тигипко в правительство страны. Зеленский ответил, что вел переговоры с бизнесменом, и добавил, что сейчас «ведет собеседования» со многими другими людьми.

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О том, что президент хочет назначить Тигипко на пост премьера, пишет также «Левый берег». По данным нескольких источников, это уже решенный вопрос. Согласно договоренности, нынешний глава Кабмина Алексей Гончарук добровольно подаст в отставку, отмечают собеседники издания. По закону освободить премьера-министра Украины от должности может только Верховная Рада, отставка главы правительства автоматически означает роспуск Кабмина.

Первым о готовящейся смене премьер-министра Украины сообщило накануне издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Тигипко дважды занимал должность вице-премьера при президенте Викторе Януковиче, с 2010 по 2012 годы возглавлял министерство социальной политики. Таким образом, он попадает под действие закона о люстрации, принятого в сентябре 2014 года, который запрещает чиновникам времен Януковича занимать посты на госслужбе.

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