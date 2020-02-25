Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост украинского премьера, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не прокомментировала эту информацию.

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Тигипко занимал должность вице-премьера во времена президентства Виктора Януковича. В период с 2010 по 2012 год Тигипко был министром социальной политики Украины. Бизнесмен попадает под закон о люстрации, принятый в сентябре 2014 года Верховной Радой, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

Подписанный тогдашним президентом Украины Петром Порошенко 9 октября 2014 года закон «Об очищении власти» распространяется на чиновников, занимавших руководящие посты во время президентства Януковича. Документ регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

С августа 2019 года пост украинского премьер-министра занимает Алексей Гончарук. В январе он попал в центр скандала после того, как на You-Tube появилось несколько аудиозаписей, которые, как утверждалось, были сделаны во время совещаний с участием Гончарука и других высокопоставленных лиц. На записях глава правительства критиковал Зеленского за недостаточное понимание экономики. После скандала Гончарук подал в отставку, однако президент решил дать ему шанс.

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