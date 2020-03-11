На Украине оценили будущее «формулы Штайнмайера»

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил возможность появления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», видеозапись доступна в YouTube.

По словам спикера, «формула Штайнмайера» — только абзац, который в нынешнем виде вряд ли сможет появиться в каком-то законе.

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Спикер добавил, что нельзя принимать решения по имплементации положений документа без проработки. «Те позиции, которые не будут противоречить интересам государства, могут быть включены в те или иные законопроекты», — ответил Разумков на вопрос ведущего о будущем «формулы Штайнмайера».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Штайнмайера» согласована украинской властью и вопрос стоит лишь в конкретной имплементации документа в законодательство.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Предоставление особого статуса самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) на постоянной основе прописано в пункте №11 минских соглашений и, согласно протоколу, должно осуществляться после вывода вооружения из зоны конфликта, восстановления социально-экономических связей региона с остальной территорией Украины и обмена пленными. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

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