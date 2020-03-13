Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом пишет портал ZN.UA со ссылкой на протокол совещания ТКГ в Минске, состоявшегося 11 марта.

В соответствии с опубликованным документом, в создаваемый консультативный совет по решению политических вопросов мирного урегулирования конфликта войдут по 10 представителей от Украины, ДНР и ЛНР. Также с правом совещательного голоса в работе органа примут участие посредники от России, Германии и Франции.

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«Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов», — говорится в протоколе.

В то же время решение ТКГ о создании консультативного совета будет подписано сторонами 25 марта, сразу после дополнительных переговоров с представителями ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Накануне, 12 марта, власти ДНР рассказали о создании органа, который будет заниматься урегулированием конфликта в регионе. Решение о его создании было принято на заседании ТКГ, прошедшем 11 марта в Минске. Стороны конфликта договорились также определить новые участки отвода сил в течение недели. Кроме того, до конца марта контактная группа может принять решение об обмене пленными в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Он добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

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