Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua».

Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо. Он, в частности, заявил, что приглашает всех заинтересованных к серьезному диалогу о том, «как начинать работать над разрешением конфликта на Донбассе». Сивохо предложил создать «мирный хаб» — виртуальное и реальное пространство для мирных жителей с обеих сторон, где они смогут общаться или получать административные услуги.

Спустя полчаса после начала мероприятия ветеран националистического полка «Азов» Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, назвал его предателем и врагом Украины. Через несколько минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. Националисты обступили Сивохо, прижали к стене, толкали, матерились, кричали «Сепар», «Клоун», «Подонок», «Пошел вон». По пути к выходу советник главы СНБО упал на пол. Полиция не вмешивалась в происходящее и никого не задержала.

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