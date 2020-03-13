Украина открестилась от переговоров с ДНР и ЛНР

Украина открестилась от идеи прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

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Он признал необходимость согласования ряда вопросов с представителями республик Донбасса, как того требуют минские соглашения. Ермак добавил, что окончательное решение о создании консультативного совета с участием представителей ДНР и ЛНР примут на следующей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

«На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан с территорий ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — добавил глава офиса президента Украины на брифинге по итогам внеочередного заседания Совета национальной безопасности.

Ранее 13 марта стало известно, что представители Украины в ТКГ подписали договоренности, согласно которым будет создан консультативный совет по решению политических вопросов урегулирования конфликта в Донбассе. В его состав войдут по 10 представителей от Украины, ДНР и ЛНР. Также с правом совещательного голоса в работе органа примут участие посредники от России, Германии и Франции.

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