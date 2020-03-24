ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в письме генсека лидерам G20, передает Reuters.
«[Это нужно] для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с пандемией COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции», — отметил он. Гутерриш также призвал страны вложить больше ресурсов в борьбу с пандемией.
Ранее стало известно, что G20 проведут экстренный саммит по ситуации с коронавирусом. Он пройдет по интернету в формате видеоконференции 26 марта. Предполагается, что встречу может осложнить кризис на фоне развала сделки ОПЕК+ и растущее напряжение между США и Китаем, касающееся происхождения коронавируса.
По последним данным, всего в мире зафиксировано 398 тысяч случаев заражения коронавирусом. 17,4 тысячи человек погибли, еще 103,3 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения