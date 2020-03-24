В Италии задумались о тысячах невыявленных случаев коронавируса

Власти Италии задумались о том, что в стране могут быть тысячи еще не выявленных людей, инфицированных коронавирусом. Таким образом, число зараженных может быть в 10 раз больше, пишет TBW со ссылкой на интервью главы Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

«Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 невыявленных случаев вполне правдоподобно», — отметил Боррелли. Он также предположил, что через несколько дней Италия обгонит Китай по числу заразившихся.

Борелли подчеркнул, что вирус распространяется очень быстро, и правительство не успевает принять необходимые меры и замедлить скорость инфицирования. Он добавил, что ситуацию осложняет и нехватка средств защиты, например медицинских масок.

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22 марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в Италии находится более 63,9 тысячи зараженных коронавирусом. 6077 человек погибли, 7432 — вылечились.

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