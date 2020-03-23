Десятый российский военный самолет прибыл в Италию для борьбы с коронавирусом

Десятый самолет ВКС России прибыл в Италию для борьбы с коронавирусом. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС..

В ведомстве уточнили, что бортом военно-транспортного Ил-76 прилетела группа российских военных специалистов. Также доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Самолет прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» под Римом.

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Об этом 21 марта договорились президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий (около 10 процентов). Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире составляет 336 тысяч, более 14 тысяч умерли, 98 тысяч — вылечились.

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