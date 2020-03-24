Более 100 тысяч зараженных коронавирусом по всему миру вылечились

Более 100 тысяч зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру вылечились. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По данным на утро 24 марта, в мире зафиксировано 101 794 случаев выздоровления. Еще 16 557 заболевших COVID-19 умерли.

Наибольшее количество зафиксированных случаев заболевания — около 81,5 тысяч — остается в Китае. При этом там вылечились около 90 процентов заразившихся — 73,2 тысячи человек. На втором месте по количеству заболевших остается Италия (63,9 тысяч человек). На третьем месте — США (46,3 тысячи человек).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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