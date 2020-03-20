Кремль не поверил в катастрофу и санкции из-за нефти

Кремль не считает падение цен на нефть катастрофой для России, поскольку у страны накоплена достаточная финансовая подушка безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что между Россией и Саудовской Аравией нет ценовой войны, и попросил не верить сообщениям о возможном введении санкций со стороны США из-за ситуации на нефтяном рынке. «Это скорее относится к категории, скажем так, весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», — охарактеризовал представитель Кремля информацию американских СМИ.

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Комментируя высказывания совладельца «Лукойла» Леонида Федуна о том, что обвальное падение цен на нефть сильнее всего ударит по России, Песков указал, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах ничего страшного не произойдет.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что тенденция к сокращению мирового потребления проявилась до пандемии коронавируса, а многие американские компании, добывающие сланцевую нефть, находятся в бедственном положении.

Накануне, 19 марта, Федун заявил, что главными победителями ценовой войны России и Саудовской Аравии, начавшейся после провала переговоров об ограничении добычи, станут США. Он выразил уверенность, что российские власти не могли «в страшном сне» представить настолько низких цен.

В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп пообещал вмешаться, если нефтяные котировки останутся на низких уровнях. Источники в администрации президента указывают, что с Саудовской Аравией США хотят договориться дипломатическим путем, а России — пригрозить санкциями. На этом фоне стоимость нефти перешла к росту. По состоянию на 13:15 по московскому времени баррель эталонного сорта Brent прибавил 6,81 процента, достигнув 30,41 доллара.

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