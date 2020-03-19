США пообещали вступить в нефтяную войну с Россией

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Слова американского лидера приводит агентство Bloomberg.

Трамп заявил, что США вступят в войну в «подходящее время». «У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины», — рассказал президент, комментируя возможность влияния на мировой рынок нефти. Американская нефтяная индустрия, которая во многом представляет собой низкомаржинальный сланцевый сегмент, серьезно страдает от обвала цен на нефть.

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При этом Трамп отмечает, что для России, чьи доходы «почти полностью зависят от нефти», нынешняя ситуация на мировом рынке просто разрушительна. Аналогично, по словам президента, несет потери в борьбе за долю рынка Саудовская Аравия. «Они в схватке, в схватке за цену, борются за добычу. В подходящее время мы вступим в эту войну», — заявил американский президент.

Подобная реакция Трампа может быть обусловлена письмом группы сенаторов, которые призвали президента повлиять на Саудовскую Аравию и Россию, от действий которых сильно страдают американские сланцевики. Более того, некоторые сенаторы настаивают, что США не следует себя сдерживать и стоит надавить на весь ОПЕК.

После разрыва соглашения ОПЕК+ (в нее входят страны ОПЕК и не ОПЕК, крупнейшая добывающая из которых Россия) цены на нефть рухнули практически вдвое. Обвал на нефтяном рынке вкупе с угрозой коронавируса обрушил американские фондовые рынки на 30 процентов, что стало рекордным обвалом с 80-х. Инициатором разрыва сделки называют «российские госкомпании», вместе с тем, выгода от этого решения для России пока не очевидна — теперь властям придется расчехлять валютные резервы, риторика экономического развития и реализации нацпроектов ушла на второй план, а рубль рекордно обвалился.

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