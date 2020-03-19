Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран. Об этом со ссылкой на письмо сенаторов сообщает Reuters.

Отдельные американские законодатели уверены, что ценовая война, развязанная двумя странами, нацелена в первую очередь на американские компании, добывающие сланцевую нефть.

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В частности, республиканец Кевин Крамер подчеркнул, что подобная тактика давления стала нормой для России, но участие в ней Эр-Рияда, стратегического партнера США, особенно огорчает. По его мнению, надавить следует и на другие страны ОПЕК, которые повторяют действия Саудовской Аравии и увеличивают добычу, например, на Ирак.

Ранее группа сенаторов-республиканцев написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором попросила королевство отказаться от резкого увеличения добычи нефти. Ему напомнили, что страны являются давними стратегическими партнерами, но нынешняя ситуация грозит подорвать основы сотрудничества.

О реакции бин Салмана на это письмо неизвестно, но на следующие сутки Саудовская Аравия объявила, что намерена увеличить поставки нефть на три миллиона баррелей, то есть больше, чем предполагалось до этого, после срыва сделки ОПЕК+. При этом самому королевству из-за низких цен на нефть уже пришлось резать бюджет на текущий год.

В свою очередь совладелец «Лукойла» Леонид Федун полагает, что в перспективе от низких цен на нефть выиграет именно США, а Саудовская Аравия и Россия останутся проигравшими. По его мнению, американская сланцевая отрасль действительно может пострадать, но за счет дешевого топлива остальная экономика получит существенный стимул.

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