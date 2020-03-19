Нигерия вступила в нефтяную войну

Власти Нигерии на фоне продолжающейся нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией собрались нарастить добычу сырья почти на треть — с 1,789 миллиона баррелей в день до 2,5 миллиона. Об этом заявил министр энергетики страны Тимипр Сильва, передает РИА Новости.

Таким образом, республика вступила в ряды экспортеров нефти, которые увеличивают добычу после развала сделки в формате ОПЕК+ и отмены всех ограничений с 1 апреля.

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По словам Сильвы, ценовая война негативно сказывается на всех экспортерах нефти, поэтому Нигерия попробует частично компенсировать убытки. Он выразил надежду, что Москва и Эр-Рияд в ближайшее время все же смогут договориться.

Россия, по оценкам экспертов, готова увеличить добычу примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. Однако главным ударом для нефтяного рынка, приведшем к падению цены почти в два раза, стало желание Саудовской Аравии нарастить поставки сразу на три миллиона баррелей, а также предложить покупателям рекордные за десятилетия скидки.

Таким образом королевство хочет потеснить Россию на ее привычных рынках, в первую очередь — на европейском. Так как из-за обвала страдают и американские компании по добыче сланцевой нефти, группа сенаторов намекнула Саудовской Аравии, что следует изменить тактику. Между тем власти королевства из-за выпадающих доходов уже начали урезать бюджет страны.

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