В России резко увеличили оценку проблем из-за цен на нефть

Резкое падение цен на нефть заставило российские власти увеличить оценку проблем с наполнением бюджета. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах снижение доходов составит почти три триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Такую оценку он привел на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. При этом в субботу, 14 марта, Силуанов оценивал потери бюджета в 2020 году от сокращения нефтегазовых доходов в два триллиона рублей от плановых значений.

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По словам министра, ситуация в экономике развивается не лучшим образом и дело не только в нефти. Распространение коронавирусной инфекции оказалось даже большим фактором риска, поскольку из-за этого сокращаются целые сектора экономики.

Трудности возникли у туристического бизнеса и авиакомпаний, малого бизнеса и многих других. Например, сокращается объем покупок дорогостоящих предметов потребления.

Общий объем федерального бюджета составляет 20 триллионов рублей, только из-за нефти он потеряет 15 процентов. Таким образом, констатировал Силуанов, правительству придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), а бюджет в любом случае будет исполнен с дефицитом.

Стоимость нефти в среду, 18 марта, опустилась до рекордно низких значений. На фоне стремления Саудовской Аравии еще больше нарастить поставки стоимость сорта WTI опускалась до 25,5 доллара за баррель — это минимум с апреля 2003 года. Нефть Brent протестировала уровень 28 долларов за баррель, что произошло впервые с 2016 года.

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