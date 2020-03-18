Американская нефть упала до минимума за почти 20 лет

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) в ходе торгов упали до минимума за почти 20 лет. Об этом свидетельствуют данные Чикагской товарно-сырьевой биржи.

Стоимость американской нефти опускалась до 25,52 доллара за баррель — это минимум с апреля 2003 года.

Цены на эталонную нефть Brent в среду, 18 марта, упали ниже 28 долларов за баррель впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.

Стоимость сырья падает на фоне опасений в связи с будущим спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса, а также выхода России и Саудовской Аравии из ОПЕК+. Страны, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, провалили переговоры 6 марта, что привело к сильнейшему падению на мировых рынках.

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