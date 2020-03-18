Евро рекордно подорожал

Курс евро взлетел до 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 10:30 по московскому времени европейская валюта стоила 85,2 рубля, что является рекордом с начала 2016 года. Доллар в среду в моменте стоил более 79 рублей, однако затем откатился до уровня ниже 78.

Глава Сбербанка Герман Греф во вторник, 17 марта, представил максимально негативный сценарий для российской экономики, который смоделировали сотрудники банка. По их прогнозу, стоимость барреля нефти может опуститься до 20 долларов, а американская валюта вырасти до 100 рублей.

Аналогичные данные представили аналитики Bloomberg, по мнению которых доллар может взлететь до 100 рублей, цены на нефть надолго задержатся на низких уровнях, а обвал на мировых финансовых рынках продолжится.

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