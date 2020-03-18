На открытии торгов Московской биржи курс рубля рухнул до минимума за четыре года. По состоянию на 10:08, доллар достиг 76,98 рубля (рост на 2,1 процента), а евро — 84,55 рубля (рост на 1,93 процента), свидетельствуют данные площадки.

В последний раз до таких отметок российская валюта опускалась в феврале 2016 года. С начала 2020 года рубль подешевел на четверть.

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Накануне глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в максимально негативном сценарии, смоделированном сотрудниками кредитной организации, стоимость барреля нефти опустится до 20 долларов, а американская валюта вырастет до 100 рублей.

Аналитики Bloomberg согласны с такой оценкой при условии, что нефть задержится на низких уровнях надолго, а обвал на мировых финансовых рынках, в том числе американском, не остановится. В свою очередь аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф ожидает, что за два года рубль вернется на уровень 61 рубля за доллар.

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