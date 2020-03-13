Названы сроки отскока рубля

Российский рубль отскочит на уровень конца 2019 года в течение двух с половиной лет, когда произойдет восстановление цен на нефть до 61 доллара за баррель. Такие сроки названы в обзоре от аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, передает РИА Новости.

Он полагает, что провал сделки ОПЕК+ и последовавшая за ним ценовая война сохранят нефтяные котировки в районе 30 долларов за баррель в течение полугода. Затем за два года стоимость сырья удвоится.

По словам Графа, в этот период доллар может вырасти до 75 рублей и удерживаться на этой позиции во втором и третьем квартале текущего года. После чего он за год снизится до 68 рублей.

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Курс рубля на Московской бирже к закрытию торгов 12 марта достиг 74,87 за доллар и 83,65 за евро. На максимумах в четверг доллар поднимался выше 75 рублей, евро подбирался к 85-ти.

По скорости падения курса по отношению к доллару за текущую неделю российская валюта опередила даже аргентинское песо, которое в течение двух лет считается худшей валютой мира.

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