Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisenbank.

По подсчетам агентства, добыча сырья обходится крупнейшим российским нефтяным компаниям всего в 4 доллара за баррель, транспортировка — в 5 долларов за баррель. Капитальные расходы (например, вложения в покупку основных фондов, затраты на обслуживание кредитов) российский нефтяников исчисляются всего 6-8 долларами за баррель.

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Как поясняет Bloomberg, это возможно благодаря сочетанию таких факторов, как низкая себестоимость добычи, развитая инфраструктура (нефтепроводы и железнодорожные перевозки) и гибкая налоговая система, при которой налоги для нефтепроизводителей снижаются вслед за ценами на сырье. Кроме того, одним из главных козырей России в нефтяной войне является плавающий курс рубля.

Ослабление нацвалюты на руку российским производителям, которые получают часть доходов в долларах, а тратят почти исключительно в рублях, поясняет агентство. Например, в 2016 году благодаря слабой нацвалюте российские нефтяники могли увеличивать инвестиции в производство в условиях, пока конкуренты были вынуждены сокращать их.

Цены на нефть в мире обвалились после срыва сделки ОПЕК+ 6 марта, когда ее участники не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи нефти. После разрыва соглашения ряд стран (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты) объявили о намерении предоставить покупателям скидку на сырье либо нарастить поставки. Россия также заявляла о возможности быстро нарастить добычу.

В результате 9 марта цены на сырье опускались почти до 30 долларов за баррель. 12 марта майские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской бирже ICE торгуются на уровне 33 долларов.

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