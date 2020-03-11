Россия нанесла сокрушительный удар по американской нефти

Россия и Саудовская Аравия нанесли сокрушительный удар по американским производителям сланцевой нефти развалом сделки ОПЕК+ и объявлением нефтяной войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на норвежскую компанию Rystad Energy, которая анализирует энергетические рынки.

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Еще до выхода Москвы и Эр-Рияда из сделки и снижения цен на нефть американские производители испытывали проблемы с рентабельностью. Однако разрыв соглашения ОПЕК+ фактически остановил данную отрасль в США. По данным Bloomberg, при цене на нефть ниже 31 доллара за баррель разработка новых скважин является безубыточной на объектах всего нескольких американских компаний.

Речь идет о скважинах в штатах Техас и Нью-Мексико, разрабатываемых Exxon Mobil, Chevron, Crownquest и Occidental, а также о скважинах в Колорадо, которые тоже разрабатывает Occidental Petroleum. «Для еще сотни операторов на десятке месторождений бурение новых скважин будет означать работу в убыток», — отмечает агентство.

Россия вышла из сделки с ОПЕК 6 марта, отказавшись и дальше сокращать добычу нефти. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев после этого заявил, что соглашение все равно было вредным для России, так как сокращаемые ею объемы замещались мировыми игроками вне ОПЕК+. Москва в результате теряла возможности для собственного развития.

После провала переговоров по нефти стоимость сырья Brent в ходе торгов в понедельник, 9 марта, обрушилась на 30 процентов до 31 доллара за баррель. Это падение стало сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе. К среде, 11 марта, цена на сырье отскочила до 37 долларов, однако затем вновь пошла вниз на сообщениях о решении Саудовской Аравии резко нарастить добычу нефти. Россия ранее также говорила о готовности увеличить добычу.

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