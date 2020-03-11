Нефть вернулась к падению

Цены на нефть вернулись к падению после небольшого роста котировок, который наблюдался утром 11 марта. Причиной такого снижения стали планы Саудовской Аравии увеличить добычу с 1 апреля больше, чем планировалось, сообщает Reuters.

По состоянию на 15:40 сорт Brent опустился на 3,73 процента, до 35,83 доллара за баррель, хотя до этого в моменте превышала 39 долларов. Сорт WTI на тот же момент стоил 33,03 доллара — падение 3,9 процента.

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Разворот начался после того, как Эр-Рияд заявил об увеличении добычи до 13 миллионов баррелей в сутки. До этого королевство намеревалось ответить на развал соглашения ОПЕК+ увеличением добычи только до 12 миллионов.

Падение цен на нефть стартовало в понедельник, 9 марта. Тогда стоимость Brent опускалась на треть — почти до 30 долларов за баррель. Во вторник котировки частично отыграли падение.

Страны ОПЕК+ на встрече 6 марта не договорились о сокращении добычи нефти. Россия предлагала продлить действовавшие ограничения, а Саудовская Аравия — добавить к ним еще 1,5 миллиона баррелей в сутки. Отсутствие любого договора стало неожиданным для инвесторов и обрушило биржи. В том числе до многолетних минимумов упал курс рубля, несмотря на принимаемые правительством и Центробанком меры.

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