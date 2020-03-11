США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть

Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть. С таким прогнозом выступил аналитик Strategas Research Partners Томас Цитсурис, которого цитирует CNBC.

По словам финансиста, падение нефтяных котировок может привести к нестабильности на американском долговом рынке. Она уже выражается в значительном снижении доходности казначейских облигаций: инвесторы распродают другие инструменты и покупают их в расчете максимально защитить свои вложения.

Также Цитсурис указал на слишком высокую закредитованность американских нефтяных компаний, в основном занимающихся разработкой сланцевых месторождений. В своей работе они вынуждены опираться на заемные средства и привлекать их по высоким относительно рынка ставкам.

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По мнению другого экономиста, Шарля-Анри Моншо из дубайской инвесткомпании Al Mal Capital, многие нефтяные компании из США теперь оказались на грани банкротства из-за того, что инвесторы стали распродавать их облигации, еще больше повышая их доходность. Новые выпуски нефтяникам придется выпускать по еще более высокой ставке.

После провала сделки ОПЕК+ мировая цена на нефть просела до 31 доллара за баррель марки Brent. Впоследствии она частично восстановилась — до 37,4 доллара.

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