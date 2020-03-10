Путин рассказал о «пляшущих» ценах на нефть

Цены на нефть пляшут, однако период дестабилизации Россия пройдет достойно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Госдумой во вторник, 10 марта.

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Глава государства прибыл в нижнюю палату парламента для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой предлагается обнулить президентский срок после принятия нового варианта Основного закона. С таким предложением выступила 10 марта депутат Валентина Терешкова.

В ходе своего выступления президент России заявил, что сильная президентская вертикаль для страны абсолютно необходима. Однако, говоря о продлении срока полномочий действующего президента, заявил, что стране не нужны безальтернативные выборы. В то же время он сказал, что отказ от ограничений на число президентских сроков нецелесообразен.

Цены на нефть обрушились после развала сделки ОПЕК+ 6 марта. 10 марта на открытии торгов на Московской бирже после праздников произошел обвал. Курсы евро и доллара подскочили, акции «голубых фишек» пошли вниз.

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