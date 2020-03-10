Путин дал характеристику будущей президентской власти в России

Президентская власть в России в будущем не будет так персонифицирована. Такую характеристику дал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Госдуме, трансляция заседания доступна на сайте парламента.

По мнению главы государства, сильная президентская вертикаль в России абсолютно необходима.

Ранее в марте Путин также отмечал, что без сильной президентской власти в стране будет плохо. «У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли», — отметил он.

Кроме того, российский лидер считает, что в стране должна быть сменяемость власти для динамики развития. Говоря о своем президентстве, Путин отметил, что «это не работа, а судьба», и поблагодарил россиян за доверие.

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