Россия отказалась считать себя виновной в обвале цен на нефть

Премьер-министр России Михаил Мишустин отказался считать Москву виновной в срыве сделки ОПЕК+, из-за которого произошел обвал цен на нефть. Главу правительства цитирует ТАСС.

«В этой связи хотел бы отметить следующее. Первое — это не мы были инициаторами выхода из этого соглашения», — сказал Мишустин, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.

Россия, по его словам, предлагала продлить соглашение на прежних условиях до конца второго квартала или на год.

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«Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», — отметил премьер-министр.

6 марта стало известно о срыве сделки ОПЕК+, из-за чего с апреля ее участники вернутся к прежним объемам добычи. После этого Саудовская Аравия заявила о наращивании объемов производства. Все эти факторы привели к сильному падению мировых цен на нефть, которые опускались до 31 доллара за баррель.

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