Оценена себестоимость добычи нефти в России

Себестоимость добычи нефти в России составляет от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает Reuters.

По его словам, в эту сумму уже включены операционные и капитальные затраты.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что экономика страны идет по «более-менее позитивному сценарию», несмотря на обвал цен на нефть. По его словам, признаки грядущего в 2020 году спада отсутствуют.

6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. На торгах 9 марта стоимость сырья опускалась на 30 процентов, до 31 доллара за баррель. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций. В Кремле заявили, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!