В российской экономике нашли позитив после обвала цен на нефть

Российская экономика идет по «более-менее позитивному сценарию», несмотря на обвал цен на нефть. Признаки грядущего в 2020 году спада отсутствуют. Такое заявление сделал первый вице-премьер страны Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

По его словам, правительство внимательно следит за происходящим на рынках. Пока ситуация с ценами на нефть и обвалом российского фондового рынка развивается в «предсказуемом» коридоре. Он добавил, что многое в экономике будет зависеть от того, случится ли новая волна волатильности. Однако пока в Банке России и Минфине не нашли признаков подобной угрозы, сказал Белоусов.

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Россия 6 марта вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. На торгах 9 марта стоимость сырья опускалась на 30 процентов, до 31 доллара за баррель. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций.

Банк России, чтобы поддержать рубль, начал продавать валюту и заявил, что при необходимости готов пойти на дополнительные меры для защиты экономики страны.

В Кремле заявили, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти. Президент Владимир Путин поручил правительству минимизировать негативные явления в экономике для граждан.

Однако российские аналитики считают, что страну ждет новый кризис из-за снижения спроса на нефть на фоне коронавируса и ценового давления на сырье из-за срыва сделки ОПЕК+. Зарубежные экономисты солидарны с коллегами из России. Так, Джесси Коломбо, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, уже предупредил о новой экономической катастрофе.

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